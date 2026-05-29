リヴァプールがライプツィヒに所属するコートジボワール代表FWヤン・ディオマンデの獲得に向けた動きを強めているようだ。28日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。昨年夏に4億ポンド（約854億円）以上を投じる超大型補強を敢行したものの、無冠という不本意な結果に終わった今シーズンのリヴァプール。中心的存在だったエジプト代表FWモハメド・サラーの退団に伴い、今夏の移籍市場ではウイング（WG）の補強が最