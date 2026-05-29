子どもたちに情報通信の仕組みを学んでもらい、将来の職業の選択にも役立ててもらおうと、通信会社が、きょう山形県内のすべての公立小・中学校に図鑑を寄贈しました。 【写真を見る】将来の仕事選びにも役立つ学びを小中学校などに通信技術の活用を紹介した「図鑑」を寄贈（山形） 図鑑を寄贈したのは電話やインターネット回線の提供などを担うＮＴＴ東日本山形支店です。 ＮＴＴ東日本は、通信ネットワークの仕