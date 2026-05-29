若い世代に建設業界の魅力を伝えようと、山形県川西町の高校で、きょう若手技術者による特別授業が行われました。 【写真を見る】「土木の仕事は社会の基礎」地域を守るプロの言葉に生徒たちは建設業界の魅力を若手技術者が伝える（山形・川西町） 県立置賜農業高校で開かれたのは、置賜地方の建設業界で働く若手技術者３人による特別授業です。 高齢化が進む建設業界の担い手確保に向け、若い世代に興味を持ってもらおうと毎