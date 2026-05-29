山形県村山市では、きょうから毎年恒例の「バラまつり」がはじまりました。目で見て、香りをかいで、食べてと、いろんなバラの楽しみ方がありました。 【写真を見る】甘い香りに包まれる『バラまつり』新作スイーツでお口も幸せ！たくさん咲き誇るなかでも…おすすめのバラは？（山形・村山市） きょう、村山市の東沢バラ公園では「バラまつり」の開幕を祝ってテープカットが行われました。 園内には、およそ７５