台風第６号の影響で、６月１日から３日頃にかけて、東日本、西日本、沖縄地方と奄美地方では、大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。 【画像】台風の進路と明日の天気 ［気象概況］台風第６号は、２９日１５時にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ２０キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メӦ