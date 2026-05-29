おとといから山形県鶴岡市の観光わらび園でわらび採りをしていた男性の行方がわからなくなっている件で、きょうも捜索が行われましたが男性の発見には至っていません。 【写真を見る】おとといから行方不明の男性きょうの捜索でも見つからず山菜採りに行き遭難か（山形・鶴岡市） 警察によりますと、行方がわからなくなっているのは遊佐町豊岡に住む農業の男性（７８）です。 男性はおとといの午前１０時ごろから妻などと３