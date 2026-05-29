パリ・サンジェルマン（PSG）は29日、アーセナルとのチャンピオンズリーグ（CL）決勝に臨むメンバーを発表した。王者とした今大会に臨んでいるPSGはアタランタ（イタリア）やバルセロナ（スペイン）、バイエルン（ドイツ）らと対戦したリーグフェーズを4勝2分2敗の11位で終えてノックアウトフェーズへストレートインできず。それでもプレーオフでモナコ（フランス）との同国対決を制すと、ラウンド16でチェルシー（イングラン
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