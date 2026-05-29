人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）気分が落ち込みがち。友達とアウトドアで遊んで解消を。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）こだわりがあると物事が停滞……。執着心は捨てたいもの。10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）大切なものを紛