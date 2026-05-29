言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、料理をおいしく仕上げるためのひと手間、人間の体の一部、そして住まいを快適にする建築の要素という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。し□□でか□□びい□□かヒント：食材のあく抜