原爆資料館は、8月8日から16日までのお盆期間の入館について、終日「事前予約制」にすると発表しました。去年のお盆期間は移動が困難になるほど混み合ったことから混雑の緩和を図ります。予約はインターネットで受け付け、1時間あたり1000人が入館できます。【2026年5月29日 放送】