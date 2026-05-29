5月31日(日)は県知事選挙の投開票日です。期日前投票は30日(土)まで行われています。柏崎市は、期日前投票所の混雑を緩和しようと新たな取り組みを始めました。 ■柏崎市選挙管理委員会 宮竹克幸事務局長代理 「今回混雑が予想される投票日の前日と前々日に期日前投票所を臨時で2カ所開設する。」 今回の知事選から新たに始めた『臨時投票所』の開設。2026年2月の衆議院選挙で大雪を警戒した市民が殺到し行列ができた