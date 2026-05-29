6月1日の「電波の日」を前に、サイバー攻撃を研究する専門家を招いた講演会が開かれました。広島市東区で29日、開かれた記念講演会には国や自治体、放送関係者などオンラインを含む約200人が参加しました。登壇したのは神戸大学大学院の森井昌克 特命教授です。身代金を要求するコンピューターウイルス「ランサムウェア」によるサイバー攻撃の特徴や対策について話しました。■神戸大学大学院森井