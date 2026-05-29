これからの気象情報です。 30日(土)日中は、暑さが復活しそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越の沿岸部と佐渡に強風注意報、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報が出ています。 ◆5月30日(土)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて、カラっとした晴天になるでしょう。 朝は涼しいものの、日中は広く真夏日に迫る暑さになりそうです。 ・中越地方 強い日差しが照りつけるでしょう。 朝は放射冷却で少