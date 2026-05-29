28日、カープは交流戦でロッテと対戦しました。先発ピッチャーの鈴木健矢投手が野手顔負けのプロ初ヒットを放ちました。28日は、リリーフを務める鈴木が移籍後、初先発でした。アンダースローから繰り出す緩急で打たせて取るピッチングの鈴木は3回まで一人のランナーも出しません。ファースト・モンテロもこのダイビングキャッチ。ファインプレーで鈴木を盛り立てました。す