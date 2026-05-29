All About ニュース編集部が調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「箱根・芦ノ湖 はなをり」「仙石原温泉 箱根高原ホテル」「箱根・強羅 佳ら久」です。「箱根・芦ノ湖 はなをり」はどこを切り取っても“映える”フォトジェニックなホテル編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「箱根・芦ノ湖 はなをり」でした。・宿泊した部屋：スタンダード