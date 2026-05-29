鹿児島市が建設を目指す、新たなスタジアムについて鹿児島市は、鹿児島サンロイヤルホテルの敷地と県立鴨池庭球場の敷地の2か所を比較する調査を行っていました。29日、その結果が示されました。整備にかかる費用はともに200億円を超え、県立鴨池庭球場がサンロイヤルホテルより78億円低く抑えられています。29日、開かれた市議会の産業観光企業委員会。鹿児島市与次郎にある鹿児島サンロイヤルホテルと県立鴨池庭球場の2か所