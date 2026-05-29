タレントの中川翔子さんは5月29日、自身のInstagramを更新。ベビーカーを購入したことを報告し、親子ショットを公開しました。【写真】中川翔子と双子息子「めちゃくちゃ可愛い」中川さんは「産後初めての！アカチャンホンポ！ラゾーナ川崎でいっぱいお買い物して楽しかったー！」「サイベックスのベビーカーめちゃくちゃおりたたみできるリベルきになってたやつ店頭でためして感動してセカンドベビーカーにゲットしました」