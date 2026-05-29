全国のスーパーで販売されたコメの平均価格が、およそ10か月ぶりに3600円台まで下落しました。今月24日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、前の週より76円値下がりし、5キロあたり3692円でした。3700円台を下回るのは、去年の7月末以来およそ10か月ぶりです。一方、4月末時点のコメの民間在庫量は249万トンで、去年の4月末のおよそ1.5倍に膨れていることがわかりました。4月末としては過去2番目に高い水準