news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「少女2人に薬譲渡か…昏睡状態に『薬屋さん』と呼ばれる男逮捕」についてお伝えします。◇今川祐希容疑者（40）は今年1月、大阪市内のホテルで、中学生と高校生の少女2人に処方箋が必要な睡眠導入剤などを許可なく譲り渡すなどした疑いで逮捕・送検されました。渡していたとみられる薬は、あわせて60錠。警察によりますと、少女らは受け取った薬を大量に摂取し、電車内で昏睡