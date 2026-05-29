栃木県の強盗殺人事件で、主導役とみられる益田和彦容疑者が公開手配された。すでに指示役の夫婦や実行役の少年らが逮捕される中、容疑者は海外に逃亡したとみられ、警察は身柄確保とともに、事件の全容解明に向け捜査を進めている。事件を“主導”か48歳男を公開手配栃木県で起きた強盗殺人事件で29日、事件を主導したとみられる住居・職業不詳の益田和彦容疑者（48）が公開手配された。これまでに指示役の夫婦と実行役の少年4