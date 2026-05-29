アパレル産業が抱える大量生産・大量消費の課題に対し、“服を長く着る”きっかけを提案する体験型アパレル店「約束で買えるTシャツ店」present by United Athleが、5月28日から31日までの期間限定で、東京・原宿の「GoOn TOKYO」でオープンした。一般公開に先立ち、5月28日にはメディア向け内覧会が開催され、店舗コンセプトの発表やTシャツカスタマイズの体験ツアーが行われた。今回のイベントを主催するのは、アパレルブランド