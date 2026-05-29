テレビアニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケテレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）の6月5日放送の第139話あらすじ＆場面カットが公開された。【画像】ホラーすぎる（笑）いろんなポケモンに変身したメタモン公開された場面カット第139話「ないしょのメタモン狂詩曲（ラプソディ）」は、きのみを漁る腹ペコのラウドボーンとルガルガン。その前に現れたのは、キャップ…ではなく、キャップに「へんしん」したメタ