俳優の後藤剛範、内田英治監督が29日、都内で行われた日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』公開初日舞台あいさつに登壇。後藤の変化を内田監督が喜ぶ一幕があった。白のインナーとジャケットで登場した後藤は、水上から「お召しものがすてきですよね」とほめられ、「それはもうスタイリストさんになんとかきれいな印象にしてくれってお願いして」と照れ笑い。そして「ルイヴィトンを…」と鳩のモチーフがついたジャケット