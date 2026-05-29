６月１３日に開催される、国内最大規模の国際音楽賞ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮのＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙで、米津玄師（３５）、サカナクションらが集結。パフォーマンスを繰り広げることが２９日、分かった。最優秀作品など主要６部門を発表する授賞式で１２組がライブを披露。ＦｕｊｉｉＫａｚｅ、ＨＡＮＡ、ＭＩＳＡＭＯ、ＳａｍＳｍｉｔｈ、ちゃんみな、東京スカパラダイスオーケストラｗｉｔｈＳ