埼玉・入間市で29日朝、バスと乗用車が衝突する事故があり、バスの同乗者1人がけがをしました。29日午前9時半ごろ、入間市豊岡の交差点で「乗用車とマイクロバスの交通事故があった」などと、目撃者から110番通報がありました。警察によりますと、右折しようとした乗用車と直進していたバスが衝突したということです。バスには運転手のほかに1人が乗っていて、この同乗者がけがをしましたが命に別条はないということです。また、バ