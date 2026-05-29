内田梨瑚被告（動画投稿アプリから）北海道旭川市で2024年、当時17歳の女子高校生をつり橋から川に落として殺害したなどとして殺人、監禁、不同意わいせつ致死の罪に問われた無職内田梨瑚被告（23）の裁判員裁判が29日、旭川地裁で開かれ、内田被告は「（高校生が）橋から落ちたのを見ていない」と改めて殺害を否認した。内田被告は弁護側の被告人質問で、高校生はつり橋から落ちずにロープなどに捕まり「落ちないように耐えて