ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」は29日に予選最終日が行われた。遠藤エミ（38＝滋賀）は4日目1Rで4コースから捲り差すと、続く8Rは4コースから差して日またぎ3連勝。得点率2位で予選を通過した。「出足系で出足はしっかりしている。伸びは普通なのでエンジン的にそっち（出足）の方なんだと思う。バックの足は良かった。後半は初動の違和感があったけど、2マークはしっかり回れた。スタートはスロ