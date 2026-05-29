第2競技区間を走行するトヨタの勝田貴元＝愛知県豊田市自動車の世界ラリー選手権（WRC）第7戦、ラリー・ジャパン第1日は29日、愛知県豊田市で第1〜6競技区間が行われ、日本人でただ一人、最高峰クラスに参戦している勝田貴元（トヨタ）は総合6位発進となった。今季2勝の勝田は第1競技区間でパンクに見舞われるなど、苦しい滑り出しとなった。ドライバー部門で総合トップのエルフィン・エバンズ（英国、トヨタ）が首位。大会