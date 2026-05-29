アサヒビールは２９日、主力ブランド「スーパードライ」を４年ぶりに刷新すると発表した。１０月の酒税改正で減税となるビールの需要が拡大することを見据え、味わいを見直してビール好きなどにアピールする。８月上旬の製造分から刷新した商品に切り替える。「キンキンに冷えた状態で最高にうまい辛口」をコンセプトに、麦芽比率とホップの配合を見直して後味のキレの良さを向上させた。古沢毅マーケティング本部長は２９日