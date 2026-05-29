「日本ハム−巨人」（２９日、エスコンフィールド）巨人・松本剛内野手が９番・左翼で出場。二回の第１打席では、古巣の日本ハムファンからも大きな拍手で迎えられた。客席では松本剛のタオルを掲げたファンも見られる中、達との対戦で３球目を打ち二ゴロ。新庄監督が座る一塁ベンチ前を通る際には、ヘルメットのつばに手を当てて頭を下げる様子もあった。松本は１１年ドラフト２位で日本ハム入り。昨オフにＦＡで巨人入り