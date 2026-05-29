二月に殺して桜に埋めるこの記事の画像を見る子どもの人生を支配しようとし、彼らの心身に悪い影響を及ぼすような親のことを「毒親」と呼ぶ。毒親という言葉自体は広く伝わるものだが、意外と当事者の子どもたちはその異常に気づかず支配され続けているケースもあるのではないだろうか。親元を離れて初めて、「あ、うちの親って毒親だったんだ」と気づく人もいるだろう。ヤングアニマルWebで連載中の、鳥トマト氏が描く『二月