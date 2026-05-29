ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２９日、予選最終日となる４日目が行われた。遠藤エミ（３８＝滋賀）は４、３号艇の２走となった予選最終日、まくり差し、差しの２連勝ゴール。得点率７・６７の２位で予選を突破した。タッグを組む５３号機は「出足系で出足はしっかりしていて伸びは普通。バックの足は良かった。後半は初動の違和感があったけど２Ｍはしっかり回れた。Ｓはスローからでもし