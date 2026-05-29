タレントの中山秀征（５８）が２９日、日本ハム―巨人戦（エスコン）の前に行われたファーストピッチセレモニーに登場。ノーバウンド投球を披露した。日本ハム・新庄監督と親交が深い中山。昨秋、指揮官から直々に依頼されて作成した黒色の?気愛Ｔシャツ?を着用し、グラウンドへ。登板前には「非常に緊張しておりまして。このファーストピッチ…、これがですね芸能人生の中で一番緊張する瞬間です。いまだにダメですね（笑）」