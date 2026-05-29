日本代表ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）が直前の負傷もポジティブに捉えた。北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２９日、千葉市内で練習を行った。久保はこの日から合流し、国際親善試合アイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）の出場メンバーが全員そろった。スペイン１部リーグでプレーする久保は、今年１月１８日のバルセロナ戦で左太もも裏を負傷し、約３か月間戦線から離脱。３月の英国遠征も不