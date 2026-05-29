仕事のデキる人はどこが違うのか。経営アドバイザーの萩原雅裕さんは「タスクを『誰が見ても何をすべきかがわかる』レベルまで具体化している。あいまいな表現は時間ロスを生むので避けたほうがいい」という――。※本稿は、萩原雅裕『たたき台の教科書』（東洋経済新報社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／lielos※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／lielos■タスクを名詞で書いてはいけないあなたが急に体