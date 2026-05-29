社民党のラサール石井参院議員は２９日、参議院消費者問題に関する特別委員会で質疑を行った。冒頭、石井氏は「本日は４月１日に引き続き、違法なオンラインギャンブルの広告規制についておうかがいします」と説明。「前回の本委員会で２０２５年６月に改正されたギャンブル等依存症対策基本法第９条の２により、違法なオンラインギャンブルについてオンラインで広告・誘導を行うことが禁止されていることを確認しました」と振