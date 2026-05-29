愛知県知立市で5月29日、自転車に乗っていた10代半ばくらいの女性が軽自動車にひき逃げされ、死亡しました。警察によりますと、29日午前8時40分頃、知立市谷田町本林3丁目で「ひき逃げを見た」と目撃者から110番通報がありました。10代半ばくらいの女性が自転車で交差点に入ったところ、走ってきた黒い軽自動車にはねられたとみられ、意識がない状態で病院に運ばれましたが、およそ5時間後に死亡しました。女性をはねた車