【モデルプレス＝2026/05/29】アーティストのあの、タレントの鈴木紗理奈が、29日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP★ユニクロとコラボ！初夏の親子コーデ対決」に出演した。【写真】紅白出演美女「芸術作品みたい」と話題の美脚ショット◆あの＆鈴木紗理奈「それスノ」で共演番組では“初夏の親子お出かけコーデ”でSnow Manが対決。あのと鈴木は辛口女性審査員として登場した。◆「あのちゃんねる」“嫌いな芸能人”