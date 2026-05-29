【令和8年度 防府航空祭～幸せます防府～】 6月7日開催 会場：航空自衛隊 防府北基地 タムタムは6月7日に山口県防府市で開催される「令和8年度 防府航空祭～幸せます防府～」に出店する。 このイベントでタムタムはブルーインパルスをモチーフに、編隊飛行をイメージしたデザインの「ブルーインパルス柄トイレットペー