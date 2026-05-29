【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催日時： 6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 入場料：無料 グッドスマイルカンパニーは、6月6日、7日に開催されるイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」の見どころを公開した。 「グッドスマイルフェス 2026 東京」では最新フィギュアやプラモデル