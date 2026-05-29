◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほペイペイ）ソフトバンク・今宮健太内野手が４回からベンチに退いた。「８番・二塁」で先発出場していたが、４回２死の打席で牧原大成内野手が代打で送られた。その後、ベンチに姿はなく、何らかのアクシデントがあったとみられる。前夜２８日の巨人戦（東京Ｄ）では４戦ぶりのスタメンでマルチ安打をマーク。この日も無難に守備機会をこなし、２回２死の