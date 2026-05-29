女子生徒に対する不適切な言動やSNSでの不適切なやりとりがあったとして、北九州市教育委員会は男性の教職員2人の懲戒処分を発表しました。5月22日付で停職9か月の懲戒処分を受けたのは、北九州市の特別支援学校に会計年度任用職員として勤務していた60代の男性です。北九州市教育委員会によりますと、この男性職員は、市内の商業施設で偶然いた女子生徒に対し「最近の若い人は当たり前にホテルに行くよね」などと発言して、自分の