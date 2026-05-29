お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀の妻で、元ＮＨＫでフリーの神田愛花アナウンサーが誕生日を報告した。５月２９日に４６歳の誕生日を迎えた神田はインスタグラムで「今日は私、４６歳のお誕生日ですこの年齢になってもとても楽しいお仕事を毎日させて頂けているのも、日頃応援して下さっている皆様のおかげです本当に本当にありがとうございます」とつづり、「ＨＡＰＰＹＢＩＲＴＨＤＡＹ」と書かれたタスキをかけ、