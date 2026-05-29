２月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで史上初の金メダルを獲得し引退した「りくりゅう」こと三浦璃来さん、木原龍一さん（木下グループ）の最新ショットがアップされた。寝具メーカー「エアウィーヴ」のＣＭに登場。同社の公式ＳＮＳでは「本日解禁！りくりゅうＳｐｅｃｉａｌインタビュー本編＆ＷＥＢサイトが公開されました！」と報告し、２人もそれぞれのインスタグラムで投稿をシェアした。インタ