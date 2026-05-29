中東情勢の緊迫化による経済への影響を背景に、長野県の阿部知事は29日、自身が会長を務める全国知事会がまとめた物価高対策などを国に提言しました。29日午後、都内で城内実内閣府特命担当大臣と面会した阿部知事。物価高対策について、自身が会長を務める全国知事会がまとめた提言書を手渡しました。今回の提言書は大きく4つの項目に分かれ、「中小企業者・農林漁業者・建設業者等の経営支援」や「エネルギー及び石油関連