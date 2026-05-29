中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月29日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は29日の記者会見で、極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷80年をテーマとしたシンポジウムが28、29両日上海で開かれたことに関して質問を受け、「日本の右翼勢力に対して正義の声に耳を傾けるよう警告する」と表明した。毛氏は次のように述べた。東京裁判が裁いたのは人類の良心であり、下したのは歴史の公正な審判である。現