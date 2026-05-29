検察の現場で起きた性被害を告発した検事のひかりさん（仮名）が、4月30日に辞職を余儀なくされた。いったいなぜこのようなことになっているのか。そして問題点はなにか。多くの性暴力の裁判を傍聴し、今回の事件も取材を続けてきたライターの小川たまかさんが詳しく伝える前編では、誤解も多々ある事件を振り返った。ひかりさんがPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症していることから、ひかりさんと弁護士は準強制性交致傷罪に