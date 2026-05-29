外務省は、来月開幕するサッカーワールドカップの期間中、日本人の安全対策などについて協議するための連絡事務局を立ち上げたと発表しました。来月11日からカナダとメキシコ、アメリカの3か国で開かれるサッカーワールドカップについて、外務省は省内の幹部が協議をおこなう場として、船越事務次官を事務局長とする連絡事務局を新たに設置したと明らかにしました。大会に参加する選手団や現地を訪問する日本人の安全対策などに万