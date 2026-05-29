お笑いコンビ「スリムクラブ」真栄田賢（50）が29日放送のTOKYO MX「5時に夢中!」（月〜金曜後5・00）に生出演し、有名実業家との“ごちそうさま論争”を振り返る場面があった。実業家・河原由次氏が3月に自身のX（旧ツイッター）を更新し、飲食店で「いただきますと言うべき?」問題で私見を展開。「普通に考えたら俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる」とし「むしろお店側からしたら『食べに来