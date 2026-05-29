来月から全ての医療機関の予約でキャンセル料が発生するかのような誤解が広がっていることを受け、きょう、上野厚生労働大臣は予約料を取る場合に限ってキャンセル料が発生すると説明したうえで、「混乱を生じさせ、お詫び申し上げたい」と述べました。一部の医療機関では来月から、条件付きで診察予約のキャンセル料を請求できるようになります。厚労省は今年3月、医療機関向けに制度変更の通知を出しましたが、全ての予約でキャ